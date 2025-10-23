Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45, sulla via Canale Molinetto in direzione Punta Marina, poco prima del sottopasso con la Classicana.

Un pullman della linea 80, con a bordo una quindicina di passeggeri diretti ai Lidi, è uscito parzialmente di strada, inclinando pericolosamente le ruote del lato destro nel fosso a margine della carreggiata.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la posizione del mezzo ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia Locale, che hanno operato per mettere in sicurezza i passeggeri e gestire la viabilità.

Le operazioni di recupero e messa in sicurezza hanno provocato pesanti rallentamenti al traffico lungo la direttrice verso i Lidi.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento: tra le ipotesi, una manovra errata o un improvviso sbandamento del mezzo.