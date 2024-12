Autobus dell’Orchestra di Elena Cammarone svaligiato a Faenza. A darne notizia è stata la stessa cantante sui social network, con un video.

Sono stati rubati due computer, con all’interno importanti registrazioni utili per i concerti, microfoni e altro materiale tecnico per gli spettacoli. Ad accorgersi del furto è stato lo stesso gruppo musicale, quando, il giorno di Natale, è andato a recuperare l’autobus, posteggiato in via Calamelli, in vista delle serate programmate fino a Capodanno. Nonostante il furto dei materiali, l’orchestra ha confermato le date già fissate fra Marche, Umbria, Toscana, Emilia e Piemonte.

Nel video postato sui social, la cantante ha fatto riferimento ad una testimonianza di una passante che ha notato dei ragazzi, dapprincipio, vicini al pullman e, più tardi, uscire dallo stesso mezzo con addosso le felpe del gruppo musicale.

Fortunatamente per l’orchestra, alcuni giorni dopo Natale i computer sono stati ritrovati da un passante poco lontano dal luogo del furto.