La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”, nell’ambito dell’iniziativa “Pulizie spiaggia d’inverno”, annuncia la seconda pulizia spiaggia presso la Riserva Naturale di foce Bevano a Lido di Dante, domenica 1 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, con appuntamento presso la sbarra di accesso alla pineta Ramazzotti (zona Camping Ramazzotti, in fondo a viale Paolo e Francesca). La durata della pulizia è indicativa ed ognuno può dedicarvi il tempo a propria disposizione. Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta. Visto il clima invernale, si raccomanda abbigliamento adeguato.

Domenica 24 novembre sono stati raccolti una sessantina di sacchi, pneumatici, vetro, tredici boe, materiali vari. Recuperati anche due carrelli per la spesa in ottime condizioni dispersi in pineta, che sono stati poi riconsegnati al supermercato di cui presentavano il logo, in via Vasco Da Gama a Lido di Classe. I volontari hanno avuto molto problemi nel percorrere gli stradelli, sempre più frequentemente allagati: al tal proposito desiderano ringraziare vivamente la ditta Valentini per essere prontamente accorsa, nonostante la giornata festiva, in aiuto di un mezzo usato per la raccolta dei sacchi impantanatosi in un ristagno d’acqua, così come i Carabinieri Forestali Biodiversità, che hanno trasportato una parte del materiale raccolto, ed i Vigili del Fuoco di Ravenna, grazie ai quali sono state recuperate due bombole di gas spiaggiate in pessime condizioni.

La pulizia in programma, che si svolge in collaborazione con Hera e che vedrà anche la partecipazione come sempre numerosa delle GEV Faenza, si preannuncia quindi molto impegnativa e ci sarà bisogno di tutti. I volontari vi aspettano!