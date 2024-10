La Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” organizza una pulizia spiaggia a Tagliata di Cervia, nella zona di via Salentino che nel 2023 ha visto l’involo di due pulcini di fratino. La pulizia riguarderà la spiaggia libera di Tagliata, quindi, vista l’estensione dell’intervento, si auspica una larga partecipazione di volontari, e si terrà domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 9.30 fino a circa le 12.30, con appuntamento all’ingresso della pineta in Via Salentino.

Saranno forniti sacchi, portare guanti ed eventualmente pinze per la raccolta. Si consiglia abbigliamento adeguato, con scarpe chiuse. Al temine della pulizia, per chi lo desidererà, è previsto un pranzo alle ore 13.00 presso la Casina Pro-Loco Riviera dei Pini, in Piazzale Pesci a Tagliata.

Prenotazione obbligatoria per il pranzo entro sabato 5 ottobre alle ore 12.00, con messaggio WhatsApp o sms al 334 9470326 oppure scrivendo alla mail fratinoravenna@gmail.com

“La partecipazione alla pulizia è libera senza obbligo di prenotazione. La pulizia è organizzata in collaborazione con il Comitato di Tagliata e la Pro Loco Riviera dei Pini, che ringraziamo”.