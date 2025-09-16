Torna anche quest’anno il 21 settembre 2025, Puliamo il Mondo: “Quella che è più di un’azione di pulizia, è un atto d’amore per prendersi cura dei nostri territori, trasformando luoghi degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione, per un Clima di Pace occorre accelerare la transizione ecologica come strumento di rigenerazione ambientale e sociale delle periferie e degli spazi pubblici, insieme a politiche di accoglienza e solidarietà verso chi fugge dalle guerre , da crisi climatiche e da disastri ambientali, causati proprio da un modello di sviluppo legato alle fonti fossili.

Accoglienza, solidarietà e lotta alle disuguaglianze sono le parole chiave per realizzare un Clima di Pace e una transizione ecologica giusta e veloce. È solo in un mondo in Pace che si può realizzare una giustizia climatica, che deve essere inevitabilmente anche giustizia sociale, nella quale sia possibile rispondere e risolvere in maniera concreta a tali problematiche, tanto attuali quanto divisive.

Attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti o restituire vita a un’area abbandonata, Puliamo il Mondo è un’occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili e in Pace”.

Anche il Circolo Lamone Faenza sarà protagonista con l’evento programmato per il 21/9/25, alle 14,30, con partenza presso il gazebo di Legambiente alla festa delle associazioni in Piazza del Popolo. Avvenuta la registrazione dei partecipanti , ci si sposterà al parco davanti alla Chiesa di S.Francesco per proseguire poi verso la piazzetta del Bersagliere .

La campagna di Legambiente è anche social. Dalle foto di rifiuti particolari rinvenuti agli scatti dell’azione di pulizia: chiunque potrà partecipare all’evento condividendo il suo impegno a favore della riqualificazione sui propri canali social (Facebook, Instagram) utilizzando gli hashtag #PuliamoilMondo e il tag al profilo di Puliamo il Mondo.