Torna anche in Emilia-Romagna Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente per ripristinare aree verdi urbane e ambienti naturali, per vivere al meglio nelle nostre città ripulendole dai rifiuti abbandonati nei parchi, negli spazi pubblici o nei loro quartieri.

Il circolo Legambiente Lamone Faenza organizza una giornata di pulizia in collaborazione con il Comune di Faenza. Nella mattinata di domenica 26 settembre è organizzata una gioranta di pulizia ambientale, raccolta di rifiuti presenti lungo il Viale dello Stradone.

Il via all’iniziativa è fissato per le ore 9.

Ritrovo: Rotonda Francesco Lama , presso il gazebo di Legambiente a fianco del Fontanone all’incrocio tra viale dello Stradone e le vie Giovanni da Oriolo, Volpaccino e degli Insorti

Per info: legambientelamone@libero.it