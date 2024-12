PUG: è scontro in consiglio comunale. L’opposizione abbandona l’aula in protesta

L’opposizione abbandona il consiglio comunale per la mancata discussione del PUG, il Piano Urbanistico Generale. Nuovo animato scontro fra centrosinistra e centrodestra a Palazzo Merlato. In programma oggi, durante l’assemblea, c’era la comunicazione dell’avvenuta riassunzione parziale della proposta del piano. Dopo alcune ore di confronto tenutisi nella commissione apposita, alla quale però non partecipano tutti i consiglieri comunali, giunta e maggioranza hanno considerato il confronto sul punto all’ordine del giorno ormai sviluppato, pensando di dar spazio unicamente alla dichiarazione dell’assessora Federica Del Conte. Agli antipodi il pensiero dell’opposizione, che ha considerato il comportamento della controparte come un tentativo di evitare qualsiasi tipo di discussione e confronto su uno dei più importanti documenti prodotto da un’amministrazione comunale.