“La vetrina”, il singolo estratto dal nuovo album di Renato Zero (“Zero il Folle”, uscito il 4 ottobre 2019) è stato protagonista del videoclip girato dal regista Stefano Salvati a Ravenna e prodotto da Daimon Film. Il videoclip, proiettato alla Notte d’Oro e al Festival Internazionale del Videoclip Musicale, Imaginaction, è da qualche giorno online. Nelle immagini in “esterna” si possono riconoscere diversi scorci ravennati: Sant’Apollinare Nuovo, via Baiona, la Tomba di Dante