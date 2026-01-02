Pubblicato il piano per la sicurezza del Lamone: previsti 8 bacini di laminazione, uno anche all’Orto Bertoni

Un’area di tracimazione controllata e otto bacini di laminazione per la messa in sicurezza dell’asta del fiume Lamone, a partire dalle colline. Un’area anche al quartiere Orto Bertoni di Faenza, duramente colpito dall’alluvione. Sono diversi i progetti contenuti all’interno del piano pubblicato dall’Autorità di Bacino il 30 dicembre scorso per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, dopo le alluvioni del 2023 e il 2024. Sono centinaia le opere previste complessivamente sui principali fiumi emiliano-romagnoli. 90 i giorni a disposizione per presentare osservazioni.

Per quanto riguarda il Lamone, il piano prevede il potenziamento del sistema difensivo fin dal tratto collinare