È stato pubblicato il nuovo bando di ammissione rivolto a team con idee imprenditoriali innovative da sviluppare all’interno del Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Il Bando è rivolto a team di minimo due persone, in età compresa tra i 17 e i 38 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Comune di Faenza o in un raggio di 50 km dal Comune di Faenza, non ancora costituiti giuridicamente in forma d’impresa o di attività libero professionista; i requisiti di partecipazione dovranno appartenere ad almeno un componente del team.

I team ammessi saranno ospitati gratuitamente all’interno del Contamination Lab per un periodo di 12 mesi: potranno beneficiare di un ufficio attrezzato, un ciclo di seminari formativi su temi utili al perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività imprenditoriale, l’affiancamento di esperti dedicati e attività di networking con realtà del territorio faentino.

Saranno valutate con particolare – ma non esclusivo – interesse idee innovative nei seguenti ambiti tematici (e nelle loro possibili aree di intersezione): materiali avanzati; IT & digital trasformation; comunicazione, web e multimedia; design dei servizi e del prodotto; rigenerazione urbana; food & wine; agricoltura & agritech; turismo.

Le procedure di valutazione delle domande di ammissione saranno svolte dall’Advisory Board, un comitato costituito da rappresentanti del mondo universitario e del campo imprenditoriale locale.

La scadenza del bando è il 10 gennaio 2022.