In questi giorni ha fatto molto scalpore la denuncia sui social, poi ripresa da alcune testate nazionali e locali, di Manuela Bassani, 23enne, cameriera in un locale della Bassa Romagna, “licenziata”, secondo la ricostruzione della giovane, per la sua “attività” sulla piattaforma OnlyFans dove venivano pubblicate foto “piccanti”. In queste ore è arrivata la replica di Elena Balbi, legale rappresentante del Ristorante pizzeria “La Brusca” di Fusignano:

“Manuela Bassani non è stata licenziata. La ragazza ha con la mia ditta un contratto a chiamata che scadrà nel prossimo mese di Agosto. Non ho mai fatto riferimento ad un licenziamento, ma solamente al fatto che la ragazza sarebbe stata chiamata lo stretto necessario fino alla scadenza naturale del suo contratto. Questo perché, in occasione di alcune chiamate, la ragazza si era mostrata indisponibile causa impegni personali ed io mi ero vista costretta a chiamare altre persone per colmare il vuoto creato dalla sua indisponibilità e per venire incontro alle esigenze del mio ristorante.

Il secondo lavoro di Manuela non c’entra nulla. Fin da quando ha iniziato a lavorare per noi (circa 3 anni fa), ho sempre saputo della sua attività sulla rete, ma i suoi “scatti hot” (come sono stati definiti), oppure osé o simili, non sono mai stati rilevanti per me. Quegli scatti infatti riguardano esclusivamente la sua sfera personale e privata, all’interno della quale Manuela può comportarsi come meglio crede, essendo ovviamente libera di coltivare un’attività secondaria che lei stessa dice essere molto più remunerativa del lavoro da cameriera. Le interviste che Manuela ha rilasciato a giornali e quotidiani online di portata nazionale chiariscono che il suo lavoro principale è proprio quello che lei svolge sul web, ma questa scelta è solo sua e non riguarda nessun altro. A me interessa esclusivamente gestire al meglio il mio ristorante e per poter far questo debbo anche poter contare sulla massima disponibilità da parte dei miei collaboratori.”