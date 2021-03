Nelle prossime ore sono state segnalate potenziali ed eventuali problematiche alla linea telefonica della Centrale Operativa della Pubblica Assistenza Città di Ravenna dovute a lavori di manutenzione.

In particolare, per la giornata di Martedì 23 marzo 2021 potrebbero verificarsi temporanee interruzioni sulla linea telefonica del numero 0544-505050 rendendo parzialmente irraggiungibile il centralino per i trasporti secondari.

A tal fine, la Pubblica Assistenza ravennate ha già predisposto un numero telefonico alternativo e temporaneo che potrà essere contattato se si riscontrassero le problematiche appena esposte.