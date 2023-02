“È questa la precisa volontà emersa dall’Assemblea provinciale degli iscritti del Psi di Ravenna tenutasi il 13 febbraio che ha discusso e approvato le proposte del segretario Francesco Pitrelli

Tra i presenti all’Assemblea è risultato particolarmente intenso e approfondito il dibattito sulla questione dell’autonomia regionale differenziata, dalla quale emergono molteplici problematiche e criticità sia istituzionali che legate in particolare alla sanità e alla scuola.

Sono queste le principali ragioni per le quali la Federazione provinciale del Psi ha già iniziato a raccogliere le firme sulla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per il mantenimento delle competenze in capo allo Stato.

L’Assemblea ha inoltre aderito alla proposta del segretario di organizzare per la prossima primavera, nel nostro territorio, iniziative sia locali che di carattere regionale su temi come la sanità, la scuola, le politiche di genere e le infrastrutture, dove porteremo le nostre idee e proposte, confrontandoci con associazioni e sindacati.

A chiudere il programma di iniziative primaverili locali sarà una ASSEMBLEA DEL SOCIALISMO, un evento che richiami tutti coloro che si riconoscono nei valori del socialismo riformista, in previsione dell’evento nazionale degli Stati generali del socialismo italiano.

Il dibattito si è infine spostato sull’imminente congresso regionale del Psi che si terrà a Bologna il 25 febbraio; i delegati della Federazione di Ravenna sono Francesco Pitrelli, Massimo Corbelli, Margherita Calzoni e Jacopo Cavina.”