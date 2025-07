Da lunedì 28 Luglio, salvo imprevisti correlati alla stagionalità, nel comune di Brisighella in località Sant’Eufemia verrà istituito lungo la SP n. 302R “brisighellese”, nel tratto compreso fra il passaggio a livello e il ponte sul fiume Lamone, il regime di circolazione a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico, per consentire lo svolgimento delle ultime lavorazioni sulla sede stradale previste nell’intervento di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° lotto“.

I lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale, della posa di nuove barriere di sicurezza la formazione della necessaria segnaletica orizzontale, così come previsto nel progetto di rettifica stradale della “brisighellese” nel tratto compreso fra il ponte sul rio Puro Cielo e il ponte sul fiume Lamone.

L’impresa appaltatrice segnalerà adeguatamente il cantiere per la sicurezza della circolazione. Si invita ad adottare una guida consapevole e prudente.

Il ripristino del regolare regime di circolazione è previsto, salvo imprevisti correlati alla stagionalità, entro la metà di agosto.

Con questi lavori, assieme alla realizzazione del consolidamento e adeguamento statico-sismico del muro di sostegno che fiancheggia la sponda del fiume Lamone, conclusosi a fine 2024, si conclude l’intervento di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° lotto“.