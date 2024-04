Prove di carico sul ponte Bailey: collaudata l’infrastruttura

Si sono svolte in anticipo rispetto ai tempi prestabiliti le prove di carico sul ponte Bailey. Nella giornata di sabato, infatti, la squadra tecnica predisposta ha dato il via al collaudo dell’infrastruttura costruita nelle settimane scorse sopra il Lamone.

Quattro camion, dal peso di circa 30 tonnellate ciascuno, sono quindi stati fatti salire sul Janson Bridge per verificarne la stabilità. Prima uno, poi due, poi tre e infine quattro, per un peso complessivo di circa 120 tonnellate. Ad ogni aumento di carico è stata misurata la risposta dell’impalcato.

Il ponte ha quindi superato il collaudo e la prossima settimana sarà inaugurato, per poi quindi essere aperto al transito dei mezzi. Prima però dovrà essere terminata la rotatoria all’incrocio fra via Lapi e via Renaccio e dovranno essere ultimati ancora alcuni lavori in cantiere.