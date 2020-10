Prove di carico sui ponti della città: oggi esaminate 5 infrastrutture

Giornata intensa per il Servizio Strade del Comune di Ravenna e per la ditta incaricata (la 4 Emme Service spa di Bolzano) per il monitoraggio dei ponti sul territorio cittadino. Oggi infatti i tecnici hanno effettuato prove di carico nel ponte sulla Statale 16 lungo viale Randi, nel ponte sul fiume Reno in via Faggioli, nel ponte sul Reno di via Celletta e in via Cavina nel ponte sulla ferrovia e nel ponte sulla ciclabile. Si tratta di una serie di controlli programmati. Nel 2011 infatti il Comune di Ravenna ha avviato con la medesima ditta un programma di censimento e di ispezione delle infrastrutture urbane.