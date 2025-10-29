Protocollo d’intesa per sostenere le produzioni DOP e IGP

Siglato un protocollo d’intesa fra Regione e Anci per la valorizzazione delle produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. 15 milioni di euro stanziati nel 2025. Fra i progetti che rientrano nei finanziamenti del protocollo ci saranno campagne di informazione e sensibilizzazione, attività di educazione alimentare, iniziative di comunicazione e promozione sui mercati nazionali e internazionali, eventi territoriali dedicati e azioni di sostegno al consumo e all’utilizzo dei prodotti Dop e Igp nelle manifestazioni e nei progetti promossi dalle amministrazioni locali.