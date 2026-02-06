Giovedì 5 febbraio la Polizia locale della Bassa Romagna ha tenuto un incontro informativo nella sede del Centro per le famiglie a Lugo, dedicato alla corretta protezione dei passeggeri a bordo dei veicoli, con particolare attenzione ai bambini.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i contenuti dell’articolo 172 del Codice della strada, che disciplina l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta omologati, come seggiolini e adattatori, indispensabili per garantire la sicurezza dei minori durante gli spostamenti in auto.

Sono state fornite indicazioni pratiche sull’uso corretto dei dispositivi, chiarendo dubbi frequenti e sottolineando come un utilizzo scorretto possa compromettere gravemente l’efficacia delle protezioni.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto di educazione e prevenzione «Bimbi sicuri 2026», che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza del rispetto delle norme, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per tutelare la vita e l’incolumità delle persone più fragili.

La Polizia locale della Bassa Romagna proseguirà questo impegno anche nelle prossime settimane, con la pianificazione di controlli mirati presso le scuole di ogni ordine e grado, per verificare il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e promuovere una cultura della sicurezza stradale condivisa.