Protezione civile. Al via il Piano triennale della Regione per sedi nuove e più sicure. Investimenti per 3 milioni 300 mila euro e 26 interventi in tutta l’Emilia Romagna. In arrivo una Caserma dei Vigili del fuoco a Lugo

Al territorio della provincia di Ravenna sono stati assegnati 450 mila euro per due interventi: 250 mila euro serviranno a Lugo per realizzare la caserma dei Vigili del Fuoco presso il magazzino provinciale; altri 200 mila permetteranno di integrare i finanziamenti già concessi per l’adeguamento sismico e la riqualificazione della sede del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile di Faenza.