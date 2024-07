Dalla mezzanotte di oggi, martedì 16 luglio, alla mezzanotte di domani, mercoledì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 93 per temperature estreme, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è arancione.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16 luglio, resta attiva l’allerta meteo 92, gialla per temperature estreme.

Nella giornata di mercoledì 17 luglio è prevista la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38°C, o localmente superiori) nelle zone di pianura centro-orientale.

“Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale, prima autorità comunale di protezione civile – di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi (se si usa un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo);

bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina (in generale, consumare pasti leggeri); indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche (se in casa c’è una persona malata, fare attenzione che non sia troppo coperta)”.

Si ricorda che è attivo sul territorio dell’Ausl Romagna il piano per il contrasto delle ondate di calore finalizzato a contrastare il disagio della popolazione, in particolare di quella anziana, e che è realizzato in collaborazione con gli Enti Locali consultabile al link https://www.comune.ra.it/news/attivo-sul-territorio-dellausl-romagna-il-piano-per-il-contrasto-delle-ondate-di-calore/

Si ricorda altresì che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna