A causa delle condizioni meteo previste per la giornata di domani, il Comune di Ravenna in via precauzionale ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici e delle pinete e ha disposto il divieto di accesso all’arenile e alle dighe foranee per l’intera giornata di domani, venerdì 20 dicembre.

Si ricorda che dalla mezzanotte di oggi, giovedì 19 dicembre, alla mezzanotte di domani, venerdì 20, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 167, arancione per vento e stato del mare, gialla per criticità idraulica e costiera.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare la massima attenzione nelle zone alberate e ai viali per la possibilità di caduta di rami.

Per maggiori informazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo è possibile consultare la sezione “Informati e preparati” del portale Allerta meteo Emilia-Romagna: http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare