Il Comune di Ravenna ha ricevuto, nelle scorse settimane, un riconoscimento da Esri Italia (azienda di riferimento in Italia nelle soluzioni GIS per la pubblica amministrazione) per l’utilizzo di tecnologie GIS che favoriscono l’engagement di cittadini e stakeholder in particolare sui temi della protezione civile e della lotta ai cambiamenti climatici.

In particolare, il premio è stato assegnato per la creazione di alcune storymaps fra le quali quella realizzata, nell’ambito del progetto P.R.A.T.I.C.A. (Piattaforma a Ravenna per la transizione, l’innovazione, il cambiamento e l’adattamento), dall’Ufficio Educazione alla Sostenibilità grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza sui temi del cambiamento climatico, della riduzione di emissioni climalteranti e dei rischi del territorio.

La seconda story map premiata “I rischi potenziali per la popolazione nel comune di Ravenna: prevenzione e conoscenza” è stata sviluppata dagli uffici Sistemi informativi territoriali e l’ufficio Geologico e Protezione civile. Quest’applicazione web guida il cittadino attraverso un percorso che, partendo dalla comprensione di cosa sia il rischio e da quale sia il principale strumento per la sua gestione a livello territoriale (il piano di Protezione civile), informandolo sugli strumenti di “informazione” già disponibili e fruibili (sistema Alert System e portale Allerta Meteo Emilia-Romagna), lo introduce a quali siano i principali rischi potenziali cui il territorio comunale è soggetto. In questa prima fase i due macro temi affrontati sono il rischio idraulico e quello industriale.

Al centro del riconoscimento c’è l’uso di ArcGIS StoryMaps, uno strumento che traduce i dati e le informazioni in narrazioni digitali dinamiche. Le storie interattive non solo rendono i dati visibili, ma li rendono anche maggiormente comprensibili e utili per la comunità.

La piattaforma P.R.A.T.I.C.A inoltre non si limita alla divulgazione, ma promuove anche la partecipazione attiva. Attraverso sondaggi pubblici basati su Survey123 e dashboard in tempo reale che mostrano i contributi dei cittadini, ogni residente può contribuire alla definizione del futuro climatico della città. L’esperienza ha mostrato al Comune di Ravenna come questi strumenti GIS, strategici, operativi e di narrazione sono in grado di favorire l’engagement, l’ “attivazione” dei portatori di interessi sul territorio, primi fra t