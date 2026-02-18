Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 febbraio, alla mezzanotte di domani, giovedì 19, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 26, gialla per vento e criticità costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 febbraio, è attiva l’allerta 25 gialla per criticità costiera.

Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono previsti venti di burrasca moderata (62 – 74 km/h) dai quadranti meridionali con rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulla pianura centro-orientale e sulla costa. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Sono inoltre previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nel settore centro settentrionale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotata del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna