Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 26 settembre, alla mezzanotte di domani, sabato 27, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna e provincia l’allerta meteo numero 98, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.

Per la giornata di domani sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti in mattinata sul settore occidentale della regione, per poi interessare al pomeriggio con maggiore intensità le zone di pianura e collinari del settore centro-orientale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.