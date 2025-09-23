Dalle 12 di oggi alla mezzanotte di oggi, martedì 23 settembre, è attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 97, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.

Per la giornata di martedì 23 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale con possibili effetti e danni associati. Per mercoledì 24 settembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia si prevede ancora la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle ore centrali della giornata, con possibili effetti associati occasionali.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.