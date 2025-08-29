Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 29 agosto, alla mezzanotte di domani, sabato 30, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 91, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 29 agosto, è in vigore l’allerta 90 gialla per temporali e vento.

Per la giornata di sabato 30 agosto sono previsti temporali organizzati anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale; fenomeni temporaleschi più isolati, ma localmente intensi, possono interessare anche il resto del territorio.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna