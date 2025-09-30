Dalla mezzanotte di oggi martedì 30 settembre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 1 ottobre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna ed in provincia l’allerta meteo numero 99, gialla per criticità idraulica e idrogeologica e temporali. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

Per la giornata di mercoledì 1 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I temporali sono previsti già dalle prime ore della notte e assumeranno particolare intensità sul settore centro-orientale della regione. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni. Si prevedono inoltre venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa ed un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. Nel settore orientale della regione soprattutto nei bacini collinari si prevedono livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Saranno possibili innalzamenti del reticolo idrografico minore e fenomeni di allagamento nelle aree pianeggianti ed urbane costiere. Pur con valori sotto la soglia di riferimento, dalla serata non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale ed interessamento delle spiagge.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).