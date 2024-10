Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 7 ottobre, alla mezzanotte di domani, martedì 8, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 134, per criticità idraulica e temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Per la giornata di martedì 8 ottobre sono previsti temporali forti più probabili sulla fascia appenninica, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro orientale. Il moto ondoso potrà generare occasionali fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, soprattutto nel settore costiero centro-settentrionale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si ricorda che l’amministrazione comunale si è dotata del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna