“Si raccomanda ai cittadini della Bassa Romagna di non recarsi per nessuna ragione in prossimità dei fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone colpite dagli allagamenti. Comportamenti di questo genere oltre a mettere in pericolo la propria incolumità rischia di intralciare le operazioni di monitoraggio e soccorso ancora in corso. Per emergenze è attivo il numero verde della centrale operativa 800 072525”., – cosi in una nota la Protezione Civile.