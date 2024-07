Protesta in stazione contro Nato e guerre

“A sostegno dei ferrovieri che vogliono alzare la testa e non indossare l’elmetto e di tutti i lavoratori che si rifiutano di produrre per la guerra”. Con queste parole il comitato No Nato e Guerre organizza un presidio che si terrà venerdì, dalle 7.30 alle 9.30, di fronte alla stazione ferroviaria di Ravenna. Un presidio “contro la guarra” e “in solidarietà con la resistenza palestinese”, aggiungono gli organizzatori.

“Un passaggio emblematico di questa economia e di questa logistica di guerra è l’accordo stipulato nel mese di aprile tra il colosso dell’armamento Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana per garantire e velocizzare il trasporto di armi e munizioni – conclude il comitato – L’economia di guerra marcia a pieno ritmo riconvertendo e potenziando l’industria in produzioni di armi e munizioni. Leggi sempre più repressive, nuovi sistemi di controllo e trasformazione militarizzazione della società vogliono imporre educazione, complicità e consenso alla carneficina in preparazione”.