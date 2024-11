Domenica 17 novembre dalle ore 15 alle ore 20 torna alla Casa del Teatro di Faenza la Residenza dello Spettatore: «Uno spazio e un tempo dedicati a chi guarda con curiosità e passione il teatro e l’arte» suggerisce il Direttore Artistico Alberto Grilli «a chi vuole scambiare pensieri e esperienze, a chi cerca».

L’incontro, parte della Stagione un teatro di pace a cura del Teatro Due Mondi, avrà per titolo-tema La relazione: «Sarà un pomeriggio di dialoghi e piccoli esercizi di sguardo, di memoria e consapevolezza sul nostro rapporto con gli altri spettatori, con gli artisti e con gli spettacoli. Proseguiremo il lavoro iniziato negli scorsi anni, con attività inedite e nuovi stimoli nati anche dallo scambio avvenuto con le persone partecipanti alle precedenti Residenze» aggiunge il critico teatrale Michele Pascarella, che guiderà l’esperienza «Condivideremo molti buoni esempi dalla storia dell’arte e del teatro del Novecento, e non solo. Per accorgerci che la nostra percezione è parte integrante e costitutiva delle opere che incontriamo».

A metà pomeriggio è prevista una merenda insieme. Chi lo desidera può contribuire portando qualcosa da condividere.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti.