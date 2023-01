Il prossimo weekend presso la piscina comunale di Ravenna si terrà il 3° Trofeo Bizantino Città di Ravenna di nuoto pinnato , per il secondo anno la novità è l’inserimento dei ragazzi disabili in un gara di nuoto pinnato. Sabato 28 gennaio dalle ore 14,30 il Centro Sport Terapia Judo Ravenna in collaborazione con la società organizzatrice BLU ATLANTIS parteciperà con circa una quindicina di ragazzi disabili. Il centro Sport Terapia Judo Ravenna ,da anni nel mondo della disabilità , tra le tante attività ( judo, attività motoria, gioco danza, ginnastica, nuoto ) ha inserito il nuoto pinnato con alcuni ragazzi allenati dal Tecnico Federale Silvia Pagliai.