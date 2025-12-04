Dopo il primo appuntamento, che ha registrato un’ottima affluenza, l’istituto professionale “Persolino – Strocchi” si prepara ad accogliere nuovamente futuri studenti accompagnati dalle loro famiglie nelle giornate di sabato 13 dicembre e 10 gennaio per presentare le diverse e varie proposte formative che caratterizzano i quattro indirizzi della scuola, ovvero agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane per la sede Persolino e servizi commerciali nelle tre curvature design della comunicazione visiva e pubblicitaria, web community e turismo accessibile e sostenibile, accoglienza ed eventi per la sede Strocchi.

L’open day del corso agrario in via Firenze 194 avrà luogo dalle ore 14:30 e prevederà la visita della cantina didattica, della serra, dell’erboristeria e dei laboratori di chimica, micropropagazione e scienze. Inoltre, saranno inoltre illustrate le dotazioni tecnologiche dell’azienda agraria per l’agricoltura 4.0 ed il laboratorio di informatica.

Dalle ore 15:00, invece, inizieranno i turni presso la sede centrale in via Medaglie d’Oro 92, dove saranno visitabili i laboratori di Mac, grafico-espressivo, il laboratorio di fotografia, la camera oscura ed il laboratorio di informatica.

All’interno dei laboratori di entrambi i plessi saranno sempre presenti docenti e studenti disponibili a fornire informazioni e a mostrare attraverso piccole attività il funzionamento delle attrezzature presenti, affinché i futuri iscritti possano rivolgere domande a chi vive questi ambienti quotidianamente e scegliere consapevolmente l’indirizzo che maggiormente risponda ai loro interessi e alle loro capacità.

In un secondo momento, nell’aula magna di ciascuna sede si terranno incontri di presentazione dell’istituto da parte del dirigente scolastico e dei vicepresidi, i quali forniranno ogni genere di informazioni di carattere organizzativo e didattico, quali ad esempio i piani di studio, gli orari delle lezioni, i viaggi di istruzione e le iniziative per riconoscere e premiare il successo scolastico degli studenti.

Per partecipare agli open day è necessario effettuare la prenotazione chiamando i seguenti numeri: 0546 22932 (Persolino) e 0546 622600 (Strocchi).