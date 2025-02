Con riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito ripetutamente la città di Faenza negli ultimi due anni, la multiutility prosegue l’impegno per garantire la continuità dei servizi e migliorare la sicurezza del territorio attraverso la progettazione e la realizzazione di importanti opere idrauliche, per rendere le infrastrutture più resilienti. Il Piano di intervento è stato presentato ad Atersir, illustrato in commissione consiliare a Faenza ed è periodicamente oggetto di condivisione e aggiornamento nel corso di incontri periodici di uno specifico Tavolo Tecnico fra HERA e l’Amministrazione comunale di Faenza.

Gli interventi strutturali messi in campo da Hera per l’ottimizzazione della rete fognaria della città di Faenza stanno procedendo secondo le priorità identificate dall’analisi modellistica del sistema. Completato dopo l’alluvione di maggio 2023, lo Studio ha permesso di simulare il comportamento del sistema fognario in occasione di eventi meteorici intensi, individuando strategie per migliorare il drenaggio urbano.

I lavori conclusi e in corso di esecuzione

Gli interventi strutturali portati a termine, pianificati ed eseguiti sulla base delle priorità emerse dallo Studio, riguardano le vie Della Valle e Chiarini, dove è stato realizzato il raddoppio del collettore fognario parallelo a quello già esistente; in via Cimatti è invece stato realizzato un tratto di rete fognaria diametro 800 da piazzale Golinelli fino al punto di scarico nel fiume e infine, in via Silvio Pellico è stato potenziato l’ultimo tratto del collettore fino al punto di scarico nel fiume Lamone.

È invece in fase di completamento la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo via Mura Torelli, dove il collegamento tra l’uscita dell’antica rete di via Bondiolo, presso il torrione Montecarlo e la rete di Corso Saffi, consentirà di ridurre, in condizioni di piena del fiume Lamone, le portate in arrivo sulla rete fognaria di via Lapi.

Sempre al fine di alleggerire il bacino fognario di via Lapi, è in corso un intervento di ottimizzazione della rete presso via Batticuccolo, che consiste nella riconfigurazione delle soglie esistenti all’interno dei pozzetti fognari sfruttando l’antica canaletta ivi presente.

Prossimi interventi

In attesa di avviare i prossimi interventi, fra i quali la messa in sicurezza del quartiere Orto Bertoni (dove è prevista la sostituzione di un clapet a fiume e la realizzazione di un by pass) e l’installazione di impianti di sollevamento presso gli scarichi più critici del sistema (oggetto di condivisione nel prossimo tavolo tecnico congiunto) HERA sta operando per stazionare gruppi di idrovori mobili nei punti sensibili, individuati insieme al Servizio di Protezione Civile dopo gli eventi alluvionali di maggio 2023. Questi gruppi di sollevamento saranno posizionati in forma “stabile” in prossimità degli scarichi a fiume e saranno gestiti tramite controlli manutentivi periodici e un servizio di avviamento e conduzione 24h/24 durante la fase emergenziale.

L’idrovora sul bacino di via Lapi è già stata posizionata; sono in corso le attività preparatorie per consentire, in caso di emergenza, l’attivazione nel più rapido tempo possibile. Verranno inoltre posizionati entro il mese di marzo ulteriori gruppi idrovori sugli scarichi a fiume delle reti di diversi bacini, sia nel centro città (oltre a via Lapi, zona Orto Bertoni, Centro Marconi, via Cimatti, via Ponte Romano, via De Gasperi, via F.lli Bandiera), che nei punti terminali del sistema fognario cittadino (sollevamento Bambole e Depuratore). Tali gruppi idrovori mobili avranno la funzione di mitigare le criticità che emergeranno in fase emergenziale, in attesa della installazione degli impianti di sollevamento definitivi.

Hera ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è sempre attivo il numero gratuito di pronto intervento 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione