Proseguono i lavori di riqualificazione all’interno del Parco Baden Powell, l’area verde tra il fiume Lamone e il quartiere Orto Bertoni, duramente colpita dalle alluvioni del maggio 2023. Per consentire l’avvio degli interventi anche nella parte restante del parco, dove sono presenti le attrezzature ludiche e il cippo votivo, l’area verrà interamente chiusa al pubblico a partire da lunedì 13 ottobre.

Dopo un primo intervento di pulizia dal fango che aveva permesso la riapertura dell’area verde e dell’area giochi, il Parco è ora interessato da un progetto più ampio e strutturale. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale in calcestre con legante a calce della lunghezza di circa un chilometro, che andrà a colmare una lacuna di viabilità interna, creando un collegamento funzionale tra via Lacchini e via Bertoni. Il progetto comprende anche l’installazione di punti luce lungo il tracciato, per migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area.

I lavori, del valore complessivo di 200 mila euro, sono resi possibili grazie a una donazione di Coop Alleanza 3.0, che ha scelto di sostenere la rinascita di uno dei parchi più frequentati e simbolici della città. Il termine dell’intervento è previsto entro il mese di novembre, restituendo alla cittadinanza un’area verde rinnovata e più accessibile.