Proseguono i lavori per la costruzione del nuovo ponte su Via Pugliese, strada secondaria di Roncalceci, ma di grande importanza perchè collega in modo veloce il forese alla città, alternativa alla Ravegnana.

“Questo ponticello, pur con qualche acciacco era orgogliosamente sopravvissuto alla alluvione del 1996, ma con quella del maggio dello scorso anno , dopo aver sopportato il peso delle imponenti idrovore e dei mezzi di soccorso che le trasportavano, era in parte crollato e divenuto inagibile” ricorda Cinzia Pasi, del Comitato cittadino di Roncalceci.

“Già il vecchio manufatto era da tempo assai malandato e come Comitato Cittadino negli anni scorsi, in tempi non sospetti, avevamo più volte segnalato le sue pessime condizioni anche a causa del passaggio dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto dei raccolti che vengono coltivati in quella zona.

Contestualmente si segnalava, nonostante la presenza del limite dei 50 km/h, l’alta velocita assunta dagli autoveicoli che percorrevano tale tratto di strada scendendo dal fiume verso il centro abitato di Roncalceci, creando cosi’ un reale pericolo per i residenti che abitano in questa zona o per chi vi si trova a transitare”.

“Tra circa un mese i lavori per il nuovo ponte dovrebbero essere terminati e a quel punto la circolazione riprenderà a pieno regime e di conseguenza probabilmente tale rettilineo ritornerà ad essere percorso ad alte velocità. Per scongiurare tutto questo e cercando di giocare di anticipo sulla riapertura al transito, abbiamo interpellato l’ufficio strade del Comune ed il Dirigente competente, sottoponendo l’annosa questione sollevata dai residenti e non solo, per trovare una soluzione alle loro esigenze magari posizionando sistemi di rallentamento sulla carreggiata, per garantire la sicurezza in osservanza al codice della strada”.