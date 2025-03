Proseguono le opere idrauliche messe in atto da Hera a valle degli eventi alluvionali che hanno colpito Faenza negli ultimi due anni, per garantire la continuità dei servizi, migliorare la sicurezza del territorio e rendere le infrastrutture più resilienti.

In questi giorni prendono avvio le operazioni di installazione dei gruppi idrovori mobili che stazioneranno nei punti più sensibili di “scarico a fiume” del sistema fognario, così come individuati nelle procedure di emergenza allegate al Piano di Protezione Civile recentemente approvato nel Consiglio Comunale di Faenza.

“Dal 2023 ci troviamo ad affrontare condizioni meteorologiche senza precedenti – precisa il Sindaco Massimo Isola – e stiamo lavorando senza sosta per rendere la nostra città più resiliente. Ogni allerta è un’opportunità per imparare e migliorare la risposta, grazie anche al continuo confronto con cittadini e comitati alluvionati. Sul sistema fognario, il prezioso lavoro dei tecnici di Hera ci ha permesso di creare un gemello digitale della nostra infrastruttura: uno strumento essenziale per adottare strategie efficaci nella mitigazione degli effetti delle precipitazioni. In attesa di interventi strutturali e definitivi sul sistema di scarico a fiume, l’installazione di nuovi gruppi di pompaggio rappresenta una soluzione concreta per garantire maggiore sicurezza e tempi di attivazione più rapidi in caso di allerta”.

Le idrovore, che saranno immediatamente funzionanti e subito operative in caso di emergenza, verranno posizionate in forma “stabile” in prossimità degli “scarichi a fiume” e saranno gestite con controlli manutentivi periodici e un servizio di avviamento e conduzione h24. Il Piano di intervento dei gruppi idrovori è stato illustrato pubblicamente durante la Commissione Consiliare 3 ed è periodicamente oggetto di condivisione e aggiornamento attraverso un tavolo tecnico permanente tra Hera e l’amministrazione di Faenza.

Entro il mese di marzo, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, è previsto un ulteriore intervento nell’Orto Bertoni, dove verrà installata una nuova valvola (già disponibile) di non ritorno (clapet) sullo scarico a fiume, al fine di garantirne la tenuta ottimale in caso di innalzamento dei livelli del Lamone. Sempre in prossimità dello scarico a fiume di quel quartiere, verrà inoltre posizionato un nuovo gruppo idrovoro mobile di taglia superiore rispetto a quello attualmente presente.

Hera ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è sempre attivo il numero gratuito di pronto intervento 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.