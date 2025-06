Proseguono i lavori al bacino allagabile: ad agosto pronto il nuovo argine di via Cimatti

Ad agosto dovrebbe essere terminato il nuovo rilevato che andrà a delimitare, lungo via Cimatti, l’area del bacino di laminazione. Sostituirà il muro di cemento e terra che ad oggi occupa una corsia della strada. Sarà più alto dell’argine del Lamone di 1 metro. A luglio invece inizieranno i lavori per la realizzazione del rinforzo dell’argine del Lamone, la controbanca necessaria per evitare che l’acqua accumulata nel bacino eroda dal basso la protezione in terra. Sta proseguendo il cantiere per la realizzazione dell’opera indispensabile ma non sufficiente per la sicurezza del borgo. L’intera area potrebbe essere pronta per l’autunno.