Ravenna – Proseguono i controlli amministrativi nei locali pubblici del territorio ravennate e faentino nell’ambito delle attività concordate durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo caratterizzati da una significativa affluenza di giovani.

Nella serata di ieri è stato effettuato un controllo interforze che ha visto impegnati operatori della Polizia di Stato della Questura e della Polizia Stradale di Ravenna, insieme alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale e alle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Le verifiche hanno interessato diversi esercizi commerciali delle aree di Ravenna e Faenza, con controlli mirati all’idoneità dei locali e al rispetto delle prescrizioni previste. Nel corso delle attività non sono emerse irregolarità di rilievo.

Parallelamente sono stati effettuati controlli sulla circolazione stradale. A seguito delle prove con etilometro, sono state ritirate tre patenti di guida: per due automobilisti è stato contestato un illecito amministrativo, mentre un terzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, avendo fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione e sulle strade del territorio.