Prosegue l’attività di controllo delle Forze di polizia su tutto il territorio nazionale per il rispetto dei divieti di spostamento e delle norme di distanziamento sociale per contrastare il contagio da Coronavirus.

Martedì 7 aprile sono stati controllati 279.864 persone e 99.622 esercizi e attività commerciali.

Per quanto riguarda le contestazioni, sono state 9.999 le sanzioni amministrative, 46 le denunce per falsa attestazione o dichiarazione e 29 per violazione dell’obbligo di quarantena.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 171, le chiusure di attività sono state 44.

Nel complesso, dall’11 marzo al 7 aprile, sono state controllate 5.597.967 persone, mentre sono 2.387.708 le verifiche sugli esercizi commerciali.