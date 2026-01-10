La Questura di Ravenna prosegue senza soluzione di continuità le attività di controllo e presidio dell’area attigua ai Giardini Speyer, considerata particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’attenzione sull’area resta alta anche alla luce delle valutazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto all’arresto di un cittadino marocchino di 22 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Durante il controllo di polizia, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 43 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish. Il soggetto, già noto agli uffici di polizia e destinatario di misure di prevenzione, è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura del cosiddetto “Daspo urbano”.

Informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità.