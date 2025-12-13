Duomo Jazz Club si prepara a chiudere il 2025 con due appuntamenti imperdibili, interamente dedicati alla magia del Vocal Jazz, il 15 e 19 dicembre. Due serate live con formazioni di spicco, in un viaggio tra atmosfere introspettive e armonie raffinate.

Lunedì 15 dicembre si esibiscono Martha Deribe e Simone Maggio, con Martha Deribe voce e Simone Maggio pianoforte, un duo proveniente direttamente da Roma per un appuntamento di grande spessore, con presentazione del loro ultimo album, un vero e proprio viaggio introspettivo nell’anima.

La settimana Jazz prosegue venerdì 19 dicembre con la voce di Laura Avanzolini e il pianoforte di Enrico Ronzani.

I concerti hanno inizio alle ore 21.30 e sono anticipati da una introduzione di Jean. Dato il carattere intimo ed esclusivo degli eventi, la prenotazione è obbligatoria (375 8151070) per garantire la migliore esperienza d’ascolto nel nuovo locale, con posti molto limitati.

Duomo Jazz Club, presso la Pizzeria L’Étoile (via G. Rasponi 43 Ravenna), sta diventando un punto di riferimento per appassionati, offrendo un’atmosfera intima e focalizzata sull’ascolto di alta qualità. La Direzione artistica, curata dal musicista Matteo Zaccherini e da Gianni Corbari di Jean Music Room, conferma la scelta di presentare progetti musicali creativi e originali.