Continuano gli appuntamenti della rassegna di eventi “Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne”, promossa dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna in collaborazione con le numerose associazioni che hanno contribuito alla stesura del programma.

Gli appuntamenti della prossima settimana:

Lunedì 24 novembre alle 20, a Palazzo Rasponi, si svolgerà la performance teatrale “Passi di gentilezza fra letture e tango”, di Adriana Corbelli. Verranno inoltre presentati i percorsi “Io mi sento” per il contrasto del maltrattamento psicologico. A cura di Fidapa.

Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si svolgeranno diversi eventi. Alle 10, al centro commerciale Esp “Un cantiere verso la libertà”, performance di Spazio A sui temi della violenza e della conciliazione tra cura e lavoro. A cura di Linea Rosa.

Alle 17.15 partirà da piazza del Popolo la fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne con letture e performance lungo il percorso di Spazio A, Turbe giovanili e l’intervento di Linea Rosa. Con la partecipazione delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e la collaborazione dell’associazione nazionale Carabinieri – nucleo volontario. A cura del Comune di Ravenna. La fiaccolata sarà preceduta dal flash mob della Casa delle donne.

Infine alle 20.30 al Teatro Rasi lo spettacolo teatrale “Inside out – La rinascita”, reading teatrale a cura delle operatrici e volontarie del centro antiviolenza. A cura di Linea Rosa.

Venerdì 28 novembre alle 18, nella sala Corelli del teatro Alighieri andrà in scena “No. Storia di Franca Viola”, spettacolo teatrale. Presenti in sala la regista Alessia Gennari e l’attrice Sara Urban. A cura di Soroptimist club Ravenna e comitato Pari opportunità Ordine dottori commercialisti Ravenna.

Domenica 30 novembre alle 21, al teatro Socjale di Piangipane “Donna, musica e bici – facciamoci sentire”, una serata di musica, lettura e testimonianze della lotta alla violenza sulle donne. A cura di Fiab Ravenna.

Per essere sempre aggiornati su eventuali modifiche della programmazione è consigliabile consultare la pagina Facebook o Instagram “Rassegna contro la violenza sulle donne”.