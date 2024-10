Prosegue fino al 20 dicembre l’undicesima edizione del Festival della cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica e che dal 2018 si svolge sull’intero territorio regionale.

Per quanto riguarda il Ravennate, la manifestazione si presenta per il 2024 in una versione con incontri e iniziative sia in presenza che on line. L’edizione di quest’anno prosegue il percorso iniziato nelle precedenti edizioni di sensibilizzazione ai temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il tema condiviso per questa edizione, rivolta a studenti e studentesse, famiglie, cittadini e cittadine, imprese e istituzioni, coglie l’occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e si concentra sull’obiettivo 9 dell’Agenda Onu 2030 “Imprese, innovazione, infrastrutture”, aprendo una riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica e diritti/doveri di cittadinanza per le persone, le organizzazioni, i territori. Uno spazio specifico è riservato alla radio come strumento di partecipazione per le giovani generazioni.