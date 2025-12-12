Prosegue l’emergenza smog in Emilia-Romagna, ma si allenta nell’area orientale: nell’ultimo monitoraggio sulla qualità dell’aria, l’Arpae ha disposto il bollino rosso per tutte le province della regione, ad eccezione di Forlì-Cesena e Rimini.
Le limitazioni, che resteranno in vigore da domani e fino a lunedì, quando uscirà un nuovo bollettino, prevedono lo stop ai diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30.
Fra le altre misure c’è anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.