Martedì 6 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, a Lido di Savio in viale Romagna angolo via Meldola, sarà possibile sottoscrivere la petizione per chiedere la tutela degli oltre 60 pini di viale Romagna esistenti da oltre 50 anni, che già da ottobre potrebbero essere completamente abbattuti.

Sarà possibile sottoscrivere anche venerdì 9 agosto, presso Porta Adriana in via Cavour, lato via Maggiore a Ravenna, sempre dalle ore 20.00 alle 23.00, dove si raccoglieranno anche le firme per la tutela dei pini di via Maggiore.

Doppio appuntamento, inoltre, mercoledì 7 agosto, ore 20.30 a Lido di Savio presso lo stabilimento Lo Spiaggino di via Verghereto 46 e giovedì 8 agosto, ore 18.00 presso il Circolo Aurora in via Ghibuzza 12 a Ravenna, per un incontro dal titolo “Salviamo i pini domestici, simbolo di Ravenna e del suo litorale”, con Gian Pietro Cantiani, Dottore Forestale Arboricoltore ed autore di numerosi progetti per la tutela dei viali alberati storici di pino domestico.