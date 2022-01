Prosegue, nella suggestiva e storica Sala Colonne della sede dello Studio Legale Drei in via Formicone 1 a Faenza la mostra d’arte: “Metallo, materia viva” opere di Piera Legnaghi e Ivano Fabbri.

L’esposizione inaugurata sabato 4 dicembre, alla presenza del Vice Sindaco Andrea Fabbri, proseguirà fino al 28 febbraio 2022 vista la notevole partecipazione di pubblico e i tanti commenti positivi della critica.

Questo scrive degli artisti Luigi Meucci Carlevaro.

Acciaio, alluminio, ottone, ferro, laminati metallici costituiscono le fondamenta del lavoro di Ivano Fabbri e Piera Legnaghi, le cui opere dialogano accostando due ricerche diverse, ma complementari, accomunate da una progettualità che mira a raggiungere, nel primo, stupefacenti effetti di straniamento visivo e, nella seconda, di rara e poetica pulizia formale, attinenti, rispettivamente, il campo ottico-percettivo ed il minimalismo.

Le rigorose elaborazioni del bolognese Fabbri rivelano un’attitudine costruttiva fondata sull’abrasione, il taglio e l’assemblaggio di superfici metalliche di vario tipo, diversamente da quanto accade nel procedimento creativo della scultrice veronese, che asseconda un’inclinazione naturalistica all’insegna di una sinuosa e leggera linearità espressiva ottenuta mediante un lavoro di piegatura e curvatura dei lamierati di volta in volta utilizzati.

Vibrazioni sensoriali e riflessione della luce, dinamicità e staticità, convessità e concavità, smerigliature, lucidature, satinature, espressioni minime o complesse, purezza delle forme, moltiplicazione o rarefazione degli svolgimenti visivi ed operativi caratterizzano i lavori dei due artisti che, in fecondo rapporto dialettico, dimostrano come scrupolosa programmazione del risultato e padronanza tecnica ingenerino esiti di eccellente qualità estetica.

Per prenotazioni è necessario contattare Emanuela Cantagalli ai seguenti recapiti: mediante e-mail all’indirizzo info@studioemanuelacantagalli.it o telefonando al numero 348 3124918.

La rassegna è sempre gratuita per tutti.