Nell’ambito del percorso partecipativo avviato per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), proseguono le passeggiate partecipate nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo gli appuntamenti di Riolo Terme e Casola Valsenio, sono in programma due nuove uscite venerdì 9 maggio: alle ore 10.30 a Castel Bolognese, con ritrovo in Piazza Bernardi, e alle ore 15.00 a Solarolo, con partenza da Piazza Gonzaga. Le passeggiate costituiscono un’occasione per osservare direttamente lo stato dell’accessibilità degli spazi pubblici e raccogliere segnalazioni da parte della cittadinanza. I tecnici incaricati illustreranno approcci e strumenti utilizzati per i rilievi, nell’ottica di una progettazione inclusiva che tenga conto delle diverse esigenze motorie, sensoriali e cognitive. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e contribuire con osservazioni e proposte. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata al PEBA sul sito dell’Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it/progetti/peba) o scrivere a peba@romagnafaentina.it