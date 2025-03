Ingente donazione di 49.900 bottigliette di acqua minerale da lt.0,50 diretta ai paesi colpiti dalla alluvione in Romagna. La “Need you Onlus” di Acqui Terme presidente Adriano Assandri , ha inviato il carico presso Conselice via G. Marconi n. 15. La donazione è stata consegnata dal Cav. Fabio Marzufero, referente della “casa della speranza Onlus“ Castiglione Torinese, presidente Giuseppe Lazzarotto, all’Assessore Raffaele Alberoni (Volontari Alluvione Conselice). Tanto, è stato realizzato grazie alla fattiva collaborazione tra associazioni. Il carico verrà distribuito a Conselice, Traversara, Lugo, Cotignola e Bagnacavallo