Prosegue nel mese di marzo “Sulla buona Strada“, il nuovo format di esperienze da vivere lungo la Strada della Romagna – Strada dei vini e dei sapori del Sangiovese che unisce i vini e i prodotti tipicidel territorio ai tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna: un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente.

Sabato 4 marzo, alle ore 16, è in programma una visita guidata con degustazione a Tenuta Masselina e al suo affascinante Museo del vino e delle tradizioni agricole. L’appuntamento è in Via Pozze 1030, Località Serra, Castel Bolognese. I partecipanti saranno accompagnati in una visita in vigna e in cantina con tappa al museo interno, un viaggio nella memoria lungo un secolo e un racconto della cultura vitivinicola e agricola, dal primo ‘900 ai giorni nostri. L’esposizione è ospitata in un casolare di recente ristrutturazione che raccoglie in sette diverse sale una collezione di rara bellezza di attrezzi e macchine agricole e oggetti di alto artigianato. L’esperienza di concluderà con una degustazione guidata di tre vini in abbinamento a un tagliere di prodotti tipici locali.